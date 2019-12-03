Українська влада сама створила собі проблеми, коли прийняла закон про ветеранів: експерт

Міжнародний експерт з питань безпеки Сергій Шабовта у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував становище ветеранів АТО в Україні та їх можливий конфлікт із теперішньою владою.

"Мені здається. що великою помилкою української влади було прийняття закону, який захищав ветеранів АТО. Мене потрясло, коли було зґвалтування АТОшником неповнолітньої дитини, здається у 2015 році у Броварах, а йому суддя, враховуючи його заслуги перед державою, виписав адміністративний штраф. Немає такою у жодній країні світу, а в Україні створено це. Через такі особливі умови іде тиск на суд, коли відбуваються суди за очевидні злочини. Щоб змінити ситуацію, треба знаходити перемовників та обирати тих лідерів у цих категоріях, з якими можна співпрацювати", - заявив Сергій Шабовта

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!