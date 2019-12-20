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20 грудня • оновлено в 15:03
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Підсумки роботи нової Верховної Ради: експерт з управління репутацією

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Експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Дениса Похили та Влади Цуркан.

Він прокоментував роботу Верховної Ради України та підсумки останнього пленарного тижня року.

"Я вважаю, що цей тиждень був успішнішим ніж попередній, як за кількістю законопроектів, так і за кількістю скандалів. Ми ж пам'ятаємо, що коли була та Верховна Рада, то від них усі знали, чого очікувати, це було не цікаво, а це вже нові люди, як ніхто не знав, а тут вже скандали пішли, прямо серіальна така постановка, люди це дуже люблять", - заявив Тизенгаузен.

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Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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Борис Тизенгаузен
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