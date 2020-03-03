Підсумки: огляд новин вівторка 3 березня

Журналісти Підсумків підготували огляд найцікавіших новин вівторка 3 березня.

В Україні набирають лікарів у спеціальні бригади екстренної допомоги.

У нашій країні мають запрацювати електронні лікарняні.

Влада Південної Кореї мобілізувала армію та військову техніку для боротьби із коронавірусом.

На півночі Сирії війська Асада за підтримки Росії активізували напади та атаки, біженці вже прямують до Туреччини.

Туреччина відкрила кордон з Євросоюзом та випускати біженців з Сирії до Європи.

У США супервівторок. Демократи обирають єдиного канидата для боротьби з Трампом.

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