Підсумки на карантині. День 37

Спалах COVID-19 у гуртожитку під Києвом: 37 хворих, двоє померли.

Масове захворювання виявили у місті Вишневе. Ситуацію коментує Георгій Майсурадзе, Заступник міського голови цього міста.

28 квітня набуває чинності закон про фінансовий моніторинг. Тепер банки будуть здійснювати ідентифікацію платників та супроводжувати переказ коштів даними щодо платника та отримувача переказу. В ситуації розбиралися разом з виконавчою директоркою Незалежної асоціації банків України Оленою Коробковою.

Про те, чи потрібен карантин Білорусі і чи має намір білоруський уряд прислухатися до ВООЗ і запровадити обмежувальні заходи, поговоримо з білоруським опозиціонером Анатолієм Лебедьком.

Про правила карантину і очікування англійців та всього світу вакцини від коронавірусу ми поговоримо з Віталієм Баєвим, українцем, що проживає у Лондоні.

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