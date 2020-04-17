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17 квітня • оновлено в 22:57
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Підсумки на карантині. День 32

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Смог у Києві: що з повітрям та яка ситуація з пожежами в Чорнобилі? На ціпитання дасть відповідь еколог Володимир Борейко

Ольга Богомолець розкаже про вітчизняні тест-системи на коронавірус та скільки може бути інфікованих після Великодня

Головний терорист "ЛНР" Пасічник наказав "перейменувати" Луганськ на Ворошиловград. Реакція Антона Дробовича, голови Українського інституту національної пам'яті

Що чекає вірян біля храмів та які заплановані ☦ покарання тим, хто не дотримуватиметься загальних правил карантину? Про це поговоримо з радником міністра внутрішніх справ Юрієм Тандітом

Поради та прогнози від Бориса Бріля, лікара з Ізраїлю. Завідувача відділенням з хворими на коронавірус

Яким буде світ після пандемії СОVID-19? Розкаже Олексій Толкачов, футуролог

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Тема
Підсумки
Особи
Ольга Богомолець Володимир Борейко Юрій тандем Олексій Толкачев Антон Дробович
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