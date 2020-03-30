Підсумки на карантині. День 14

САП розпочала кримінальне провадження за заявою народного депутата Гео Лероса.

Близько 100 українців з Балі розмістили на обсервацію у київському готелі "Козацький"

Туристи зобов’язані пройти обсервацію протягом 14 днів. Ми зв*язалися з Сергієм Корчагіним. Він наразі перебуває на обсервації у готелі

Лікарі на Тернопольщіні звільняються з роботи через малу зарплату та небезпечні умови праці . Люди пояснюють своє звільнення ризиками для власного здоров’я та здоров’я своїх рідних. Ситуацію прокоментує головний лікар Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський.

Як позбутися паніки і агресії в період карантину- СВІТЛАНА ЧУНІХІНА ПСИХОЛОГ

Про те, як живе Америка в період карантину- Олександр Яневський, ЖУРНАЛІСТ "ГОЛОСУ АМЕРИКИ"

А наша сімейна лікарка Віта Олещенко разом із колегою зі швидкої медичної допомогиВладиславом Колтуновим розкажуть все про тести на коронавірус

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