Підсумки на карантині. День 14
САП розпочала кримінальне провадження за заявою народного депутата Гео Лероса.
Близько 100 українців з Балі розмістили на обсервацію у київському готелі "Козацький"
Туристи зобов’язані пройти обсервацію протягом 14 днів. Ми зв*язалися з Сергієм Корчагіним. Він наразі перебуває на обсервації у готелі
Лікарі на Тернопольщіні звільняються з роботи через малу зарплату та небезпечні умови праці . Люди пояснюють своє звільнення ризиками для власного здоров’я та здоров’я своїх рідних. Ситуацію прокоментує головний лікар Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський.
Як позбутися паніки і агресії в період карантину- СВІТЛАНА ЧУНІХІНА ПСИХОЛОГ
Про те, як живе Америка в період карантину- Олександр Яневський, ЖУРНАЛІСТ "ГОЛОСУ АМЕРИКИ"
А наша сімейна лікарка Віта Олещенко разом із колегою зі швидкої медичної допомогиВладиславом Колтуновим розкажуть все про тести на коронавірус
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