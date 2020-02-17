Підсумки Мюнхенської конференції для України: коментар експерта

Генсекретар Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Олена Трегуб у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Вона прокоментувала підсумки Мюнхенської конференції, 12 кроків щодо врегулювання конфлікту на Донбасі та наслідки для України.

"Добре, що прозвучала позиція українського представника про те, що перемовини між Україною, Росією та європейськими партнерами відбуваються на найвищому офіційному рівні. Добре, що ми офіційно заявили, що так званий план 12 кроків Україні не підходить. Добре, що Україна так швидко відреагувала, добре, що була українська делегація, яка офіційно висловилася із цього приводу", - заявила Трегуб.

Експертка вважає, що прихильність ФРН до РФ пояснюється насамперед комплексом провини, який німці нібито відчувають за розв'язання Другої світової війни.

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