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Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Понеділок, 21 вересня

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  • Інфляція в Україні, проект Держбюджету, місцеві вибори та чергові скандали Слуг народу - коментує Микола Томенко, голова партії Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна»

  • З власною ручкою і у захисних масках. Україна готується до місцевих виборів.

  • Новий досвід за стандартами #НАТО. В Україні тривають військові навчання #Rapid_Trident. #Росія відповідає Кавказом-2020.

  • Відновлення Нотр-Даму. Французькі будівельники реставрують собор за допомогою техніки, якій 800 років.

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