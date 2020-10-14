Підсумки дня. Спецвипуск до Дня захисника України з Сергієм Кривоносом

Сьогодні Україна вшановує своїх оборонців та згадує загиблих унаслідок російської агресії на Донбасі.

Святкувати День захисника України на офіційному рівні почали з 2014 року. Свято запровадили на тлі збройної агресії Росії на Донбасі та анексії нею Криму.

Датою Дня захисника України було обрано 14 жовтня, враховуючи історичні традиції вшанування українського війська. Цього дня, як відомо, святкується День українського козацтва та Покрова Пресвятої Богородиці, адже саме Матір Божу козаки вважали своєю небесною заступницею й покровителькою.