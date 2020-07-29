Підсумки дня. Середа. 29 липня

«Більше половини українців хочуть платити менше податків і розпоряджатися власними доходами», – дослідження #КМІС

Мала дистанція, маска нижче носа, брудні руки. В Україні за місяць втричі зріс показник захворюваності на #коронавірус

20-25 Тисяч має бути зарплата молодих лікарів - заявили в МОЗ. Президент - не проти