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29 липня • оновлено в 19:49
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Підсумки дня. Середа. 29 липня

  • «Більше половини українців хочуть платити менше податків і розпоряджатися власними доходами», – дослідження #КМІС

  • Мала дистанція, маска нижче носа, брудні руки. В Україні за місяць втричі зріс показник захворюваності на #коронавірус

  • 20-25 Тисяч має бути зарплата молодих лікарів - заявили в МОЗ. Президент - не проти

  • Страшніше за коронавірус: мільйонам людей в найбідніших країнах загрожує голод

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Георгій Тука Дмитро Боярчук Леонід Кучма
Теги
Коронавирус погода
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