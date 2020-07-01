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1 липня • оновлено в 21:19
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Підсумки дня. Середа, 1 липня

  • Обережно, двері зачиняються! | Столиця відсьогодні посилює карантині обмеження. Що зміниться для киян та гостей міста?

  • Посміхніться, вас знімають! | Міністерство внутрішніх справ України відзвітувало про місячну роботу камер відеофіксації.

  • Газ в один "клік". | В Україні значно спрощується процедура зміни постачальника блакитного палива для населення.

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Олександр Мусієнко
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