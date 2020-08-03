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3 серпня • оновлено в 20:20
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Підсумки дня. Понеділок, 3 серпня

  • Операція "ГРІМ" у сонячному Києві. | Терорист захопив бізнес центр у середмісті української столиці

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  • Знову майже тисяча хворих на коронавірус в Україні. | Укрзалізниця забороняє зупинки потягів у Тернополі та Луцьку

  • Чи побили горщики Росія та Білорусь? | Кремль вдається до звичної гри в "нейтралітет"

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Теми
Мирні переговори в Мінську Обозреватель TV Ефіри Oboz TV Підсумки
Особи
Микола Томенко Ігар Тишкевич
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