Головна Новини
10 серпня • оновлено в 20:08
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Підсумки дня. Понеділок, 10 серпня

  • Таксистів хочуть обкласти новим податком. За законопроектом Мінінфраструктури - кожен таксист щорічно буде змушений купувати ліцензію за 3600 грн, а за перевезення пасажирів без ліцензії - штраф 3400 грн.

  • Розібратися з проблемою пасажирів «поза касою» - це добре. Але за що ж топменеджмент Укрзалізниці отримує свою зарплату з багатьма нулями?

  • Вибори в Білорусі відбулися - перша заява Лукашенка, а його суперниця Тихановська не визнає результати голосування

  • Коронавірусна хроніка. Кабмін посилює контроль за дотриманням карантину а Єгипет запроваджує новації для туристів

  • Бейрут знову вибухнув. Цього разу протестами. Демонстранти намагалися захопити урядові будівлі

312

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Коронавірус Ефіри Oboz TV Обозреватель TV Підсумки
Особи
Володимир Омелян Анатолій Лебедько Максим Дереза Олександр Лукашенко
Теги
Міністерство інфраструктури туризм
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Відео

Новини

Всі новини