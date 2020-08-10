Підсумки дня. Понеділок, 10 серпня
Таксистів хочуть обкласти новим податком. За законопроектом Мінінфраструктури - кожен таксист щорічно буде змушений купувати ліцензію за 3600 грн, а за перевезення пасажирів без ліцензії - штраф 3400 грн.
Розібратися з проблемою пасажирів «поза касою» - це добре. Але за що ж топменеджмент Укрзалізниці отримує свою зарплату з багатьма нулями?
Вибори в Білорусі відбулися - перша заява Лукашенка, а його суперниця Тихановська не визнає результати голосування
Коронавірусна хроніка. Кабмін посилює контроль за дотриманням карантину а Єгипет запроваджує новації для туристів
Бейрут знову вибухнув. Цього разу протестами. Демонстранти намагалися захопити урядові будівлі
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