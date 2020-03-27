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27 березня • оновлено в 23:01
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Підсумки дня. На карантині. День одинадцятий

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ObozTV у зв'язку з карантином в Україні запустив унікальний експеримент - випуск підсумкових новин з дому. Вперше на українському телебаченні ведучий спілкується з гостями, не виходячи з квартири.

Гості "Підсумків дня на карантині" 27 березня:

представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан;

директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко;

екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко;

президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник;

українець, який проживає в Лондоні, Віталій Баєв.

Вмикайте нас щодня о 21:00.

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