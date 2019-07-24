Підрахунок голосів в Покровську: активістка розповіла про ситуацію в місті

Координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Донецькій області Анастасія Прокопенко розповіла про поточну ситуацію з підрахунком голосів у Покровську.

За її словами, вночі окружна виборча комісія оголосила технічну перерву, а її члени розійшлись по домах. Розпочати ж свою роботу вони планували вже сьогодні, починаючи з 9:00 ранку. Проте, станом на 9:30, за словами активістки, засідання не було розпочато через те, що члени ОВК чекали на реєстр членів виборчої комісії.

Вона також повідомила, що на вулиці ситуація є стабільною: під стінами ОВК залишається кілька протестувальників, поліція несе посилену охорону правопорядку у всьому місті.

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