Як уряд планує підвищувати пенсії: народна депутатка України

Народна депутатка України, "Слуга народу" Роксолана Підласа у прямому етері на ObozTV відповідала на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Вона прокоментувала новини щодо виділення коштів на підвищення пенсій, про що нещодавно пообіцяв президент України Володимир Зеленський.

"Єдине джерело наповнення пенсійного фонду - це відрахування єдиного соціального внеску. Навряд чи вони різко зростуть наступного року, тому доведеться покривати дефіцит з державного бюджету. При цьому уряд неодноразово говорив, що підвищення надходжень до бюджету не відбуватиметься за рахунок збільшення податків, тому що таке підвищення створюватиме тиск на бізнес та не сприяє економічному зросту. Отже, це має бути саме економічне зростання, тобто бізнес має більше виробляти і створювати більшу додану вартість", - зазначила Підласа.

Вона також відповіла на питання, коли має закінчитися епоха бідності в Україні.

"Це станеться. коли пенсії перевищать 5 000 грн", - зазначил анародна депутатка.

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