Під знаком 666 | Підсумки дня. Вівторок, 16 червня
666 нових випадків Covid-19! | У кабміні розмірковують над посиленням відповідальності за відмову носити маски, а Івано-Франківськ знову закривають на карантин
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