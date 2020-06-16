Під знаком 666 | Підсумки дня. Вівторок, 16 червня

666 нових випадків Covid-19! | У кабміні розмірковують над посиленням відповідальності за відмову носити маски, а Івано-Франківськ знову закривають на карантин

Справа Гандзюк на фінішній прямій | Мангера просто з лікарні примусово доправили до суду, Мангер покинув суд, розгляд справи відклали