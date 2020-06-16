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16 червня • оновлено в 21:12
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Під знаком 666 | Підсумки дня. Вівторок, 16 червня

  • 666 нових випадків Covid-19! | У кабміні розмірковують над посиленням відповідальності за відмову носити маски, а Івано-Франківськ знову закривають на карантин

  • Справа Гандзюк на фінішній прямій | Мангера просто з лікарні примусово доправили до суду, Мангер покинув суд, розгляд справи відклали

  • Хто у виграші? | "Газпром" почав демонтаж російський труб, якими блакитне паливо йде в Україну

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Теми
Ефіри Oboz TV Обозреватель TV Підсумки
Особи
Владислав Мангер Юлія Осмоловська Геннадій Рябцев Сергій Стерненко
Теги
Служба безпеки України Печерський суд Газпром газ
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