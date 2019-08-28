Під завалами можуть перебувати ще шість осіб: вибух у Дрогобичі

Співробітник відділу комунікації поліції у Львівській області Іванна Кутнів прокоментувала ситуацію із розслідування вибуху, який стався в житловому будинку міста Дрогобич.

Вона заявила, що зараз на місці трагедії працюють співробітники правоохоронних органів і рятувальники.

Попередня причина вибуху, за словами Кутнів, – це порушення нормального функціонування об'єктів житлово-комунального господарства. Остаточну причину експерт поки назвати не може, адже роботи ще тривають і причина буде встановлена пізніше під час досудового розслідування.

Зараз в лікарнях вже знаходяться семеро постраждалих, з них троє дітей. Також підтверджена інформація щодо двох загиблих – це 62-річний чоловік і 43-річна жінка. За попередньою інформацією, під завалами можуть знаходиться ще шість чоловік.

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