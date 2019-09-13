Під час занять спортом мозок насичується киснем: директорка збірних ФБУ

Директор збірних команд ФБУ Наталія Жержерунова прокоментувала стан фізичного здоров'я українців.

Вона зазначила, що наша нація має великий потенціал у питанні спортивної культури. Зараз це питання стає моднішим та масовішим. Вона наголосила, що у майбутньому це призведе до того, що нове покоління буде здоровішим та сильнішим за попередні.

На її думку, якщо говорити про відвідування заходів ігрових видів спорту, то вболівальник та глядач іде на шоу, в першу чергу. Тому баскетбол зараз стає популярнішим за футбол. Директорка зазначила, що маркетинг зараз стає важливішим за все інше. Однак, за словами Жержерунової, важливо, що люди просто хочаб кудись ходять.

Спорт за її словами є дуже важливим. Все починається з фізкультури, яка є показником здоров'я та врівноваженості людини. Під час заняття спортом кисень доставляється в мозок, що допомагає працювати та навчатись продуктивніше, додала вона.

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