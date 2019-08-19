Під час перших ядерних випробувань Опенгеймер цитував ''Махабхарату''

В 1943 році Рузвельт та Черчіль підписали таємну угоду про створення ядерної бомби.

Угода була таємною, а її результати втілилися у життя лише через 2 роки, коли відбулись перші випробування атомної бомби. Її створив американець на ім'я Роберт Опенгенмер. Цікаво, що його прізвище перекладається на українську як "той, що відкриває гру". Перші випробування атомной бомби відбулись 16 липня 1945 року в пустелі штату Нью-Мексико. Ця бомба називалася "Трініті", що перекладається на українську як "трійця". Очевидці події стверджують, що, знаходячись на відстані 15 км від епіцентру, спостерігаючи за випробуванням, Опенгеймер почав читати уривок із давнього індійського епосу "Махабхарата":

"Тоді ... могутній Пандава ... зробив ... найвищий обряд очищення і почав показувати небесну зброю, яку вручили йому боги ... Сяючий Каунтея потужними руками пустив в хід одну за іншою усю чудову зброю. Тільки-но він привів в дію зброю небес, Земля піддалася під його ногами і затремтіла разом із деревами, заколихалися річки і великий хранитель вод [океан], розкололися скелі. Не дмухав більше вітер, померкло [світило], що ллє тисячі променів, згас вогонь ... Мешканці земних надр в остраху вибралися назовні і оточили Пандаву ... Опалені [вогнем небесної] зброї, смиренно склали вони долоні і прикриваючи обличчя, тремтячи, молили [про помилування]".

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