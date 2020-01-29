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29 січня • оновлено в 12:58
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Петиція про скасування абонплати за газ: коментар юриста

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Експерт з питань ЖКГ, кандидат юридичних наук Андрій Нікончук у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував появу петиції на сайті президента. Люди вимагають скасувати абонплату за газ.

"Те, що петиція набрала 25 тисяч голосів, говорить тільки про те, що це питання буде покладено на стіл перед президентом. Тобто він буде про це знати. І він повинен буде її розглянути і прийняти для себе рішення: чи варто видавати якийсь свій акт. Його розпорядчим актом може бути або розпорядження, або указ. Президент своїм розпорядженням може дати доручення Кабінету міністрів щось розглянути з цього питання. Не більше і не менше. Очікувати від президента, що він прийме якийсь указ або розпорядження, яке скасує цю абонплату – мені здається, не варто", - заявив Нікончук

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Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Студія OBOZREVATEL
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Андрій Нікончук
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