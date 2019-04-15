Пестициди: Мінекології закриває очі на те, як труять землю, воду і українців – еколог

Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко зазначила, що у 2010-2012 рр, більшість непридатних пестицидів та хімікатів були вивезені за межі України для утилізації. За її словами, наступні сім років ні Джуринський могильник пестицидів у Вінницькій області, ні могильник в Одеській області ні багато маленьких склади, де зберігаються цю отруту, не вивезли жодного кілограма отруйних речовин, а люди, які живуть поруч з ними, п'ють воду з джерел.

За її словами, Мінекології закриває очі на те, що цю отруту ділки від бізнесу, перепаковують і продають небезпечні для життя речовини, як доброякісний товар, яким селяни труять землю себе і споживачів.

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