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11 вересня • оновлено в 22:17
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Першого кнопкодава нової ВР спіймано на гарячому

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Перший народний депутат нової Верховної Ради, який публічно попався на кнопокдавстві, парламентарій-мажоритарник Олександр Ковальов погрожував журналісту, який зняв порушення.

Про це повідомив у Facebook рух "Чесно", в кадр якого потрапив депутат.

"Сьогодні ми зловили першого кнопкодава й опублікували новину про це. Після цього депутат-мажоритарник Олександр Ковальов підійшов у кулуарах до наших журналістів, почав питати місце їх народження. Потім сфотографував нашого Олександра Саліженка на свій телефон і відправив фото комусь у месенджері", – відзначили активісти.

На питання журналіста, чи можна розцінювати це як погрозу, Ковальов відповів: "Ми ще зустрінемося і докладно про це поговоримо".

"Він також записав прізвище і поцікавився, з якого округу журналіст. Ми розцінюємо це як погрозу і готуємо заяву в поліцію", – наголосили представники "Чесно".

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