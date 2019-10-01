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1 жовтня • оновлено в 22:05
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Перший космічний корабель вирушить підкорювати Марс вже за декілька місяців

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Засновник SpaceX Ілон Маск показав космічний корабель Starship, який зможе здійснювати подорожі на Місяць або на Марс.

В офіційному мікроблозі компанії в Twitter уточнюється, що зореліт зможе переправляти людей і значну кількість вантажів, необхідних для будівництва баз.

"Космічний корабель Starship, який є багаторазовим, може також направлятися в будь-яке інше місце в Сонячній системі. За один раз апарат зможе перевозити до ста осіб і приймати на борт велику кількість вантажу, тому на Місяці й на Марсі можуть бути побудовані міста", – йдеться в описі.

Корабель є величезною витягнуту капсулою. Представляючи новинку, Маск говорив про підкорення космосу.

"Свідомість – дуже рідкісна й дорога річ, і ми повинні зробити все можливе, щоб зберегти світло свідомості. Я думаю, що ми повинні зробити все можливе, щоб стати многопланетним видом і розширити свідомість за межі Землі, й ми повинні зробити це зараз. Найважливішим проривом, який необхідний для того, щоб ми стали космічною цивілізацією, є космічна подорож, яка подібна повітряній подорожі. Швидка й використовувана повторно ракета – це і є святий Грааль космосу", – стверджував він в ніч на 29 вересня.

Starship Mk1 – це еволюція першого літального апарату Starhopper, який використовувався для випробувань двигунів Raptor. Прототип зорельота є однією з двох абсолютно однакових ракет, що збираються на SpaceX. Інша ракета, Mark 2, розташована на мисі Канаверал, звідки компанія виконує більшість своїх запусків.

За словами Маска, перший політ Mk 1 відбудеться через один-два місяці. Він стартує з Техасу по суборбітальній траєкторії. Після цього буде здійснено політ на орбіту, який відбудеться протягом півроку. І останній етап – Місяць і Марс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Маск хоче колонізувати Марс, для чого йому необхідно перевезти на планету мільйон осіб. У серпні мільярдер запропонував нагріти атмосферу Червоної планети для можливості там жити за допомогою виведених на орбіту системи дзеркал.

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