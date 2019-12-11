Перша бійка нової ВР: свободівці проти слуг народу

У Верховній Раді України трапилася жорстка бійка між народним депутатом від "Слуги народу" Андрієм Богданцем і активістами ВО "Свобода" Едуардом Леоновим та Ігорем Мірошниченком.

Момент жорсткої бійки опублікував на своїй сторінці у Facebook головний фахівець Кабінету міністрів України Андрій Якобчук (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Такого махача Верховна Рада давно не бачила!" – прокоментував він моторошні кадри.

Як пише "РБК-Україна", бійка трапилася після засідання комітету парламенту з питань аграрної політики. Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук повідомила, що свободівці прагнули домогтися зняття з розгляду закону про ринок землі.

"Тут присутні активісти і були присутні представники асоціацій фермерських господарств. Юлія Тимошенко запропонувала проголосувати за зняття з розгляду в цілому цього проєкту. Сольський (Микола, голова аграрного комітету Ради. – Ред.) не пішов на таке голосування і запропонував перенести розгляд проєкту на 12 грудня. Це не сподобалося активістам і вони таким невербальним способом тиснули і намагалися довести думку Тимошенко до пана Сольского", – сказала Верещук.

"Активісти підійшли до керівника комітету і намагалися десь дотиснути свою позицію. Голова комітету ж не може застосовувати фізичну силу", – додала вона.

Пізніше заступниця голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Євгенія Кравчук повідомила, що Богданця госпіталізували з підозрою на струс головного мозку.

За фактом інциденту правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження. На офіційній сторінці поліції Києва у Facebook відзначили, що слідчі кваліфікували подію як погрозу або насильство стосовно державного або громадського діяча.

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