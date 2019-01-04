Перевірки переселенців визнали незаконними – громадський транспорт працюватиме довше – Кір атакував Харківщину – новини на ObozTV Верховний Суд визнав незаконними перевірки переселенців, що проводили для отримання соцвиплат. У червні 2016 року Кабмін ускладнив порядок отримання пенсій для внутрішньо переміщених осіб.

Транспорт у столиці на Різдво їздитиме на три години довше. Йдеться про ніч із 6 на 7 січня. І стосується маршруток і тролейбусів. На Різдво з 12-ї до 16-ї години маршрути деякого громадського транспорту зміняться через святкові заходи на Софійській площі.

Харківщину атакував кір; за кілька днів нового року захворіли 40 осіб. Половина з них - діти. Найбільше хворих - у самому Харкові - це 24 людини.

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