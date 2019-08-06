Перемовини з Росією: про що потрібно домовлятись

Кандидатка в народні депутати України Ірина Верещук виділила основні загрози для України у питанні національної безпеки та оборони.

Вона зазначила, що ці загрози вже були означені та озвучені ще 2014 року, це загрози від Російської Федерації. Звичайно ж, вони нікуди не поділись, додала майбутня депутатка. На думку Верещук, сьогодні Україна має чітко окреслити нову стратегію, яку вона називає "геть від Москви", прибрати з неї популістичні гасла, такі як "Путін нападе!", і доручити спеціально уповноваженим на те особам проводити переговори від імені України.

Експерт також наголосила, що Україну чекає перемовний процес з Росією по енергетичному питанню, який довгий час до цього був просто заморожений. Росія, за словами Верещук, поки що відмовляється вести перемовини, і це є серйозним викликом для національної безпеки, тому що вже 1 січня 2020 року Україна може залишись без контракту на транспортування газу, який щорічно приносить Держбюджету майже 3 млрд доларів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram