Передавати справи, а не бігати від наступників, як при Януковичі: експерт прокоментувала ситуацію в АП

Голова ГО “Рада інформаційної безпеки і кібернетичного захисту України” Елліна Шнурко-Табакова зазначила, що у таких бюрократичних процесах, як передача справ, що існують як в бізнесі, так і в державних установах, потрібен певний досвід.

Вона нагадала, що президент України Володимир Зеленський оголосив про те, що передає справи у своєму бізнесі "Квартал-95" і, на її думку, було б цілком логічним, якщо б команда Петра Порошенка таким самим цивілізованим чином передавала б справи своїм наступникам, а не бігала, як за часів Віктора Януковича, від своїх наступників.

На її переконання, це могли б бути спільні комісії, які б перевіряли, що є на балансі, що передається. Кім того, і в Адміністрації президента, і в РНБО працює багато людей, які не мають політичної залежності від політичних сил та займаються функціональним забезпеченням діяльності держустанови та мають роботу з усім документообігом і обліком, зокрема й матеріально відповідальні особи.

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