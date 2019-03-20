Пенсії в ОРДЛО: правозахистниця розповіла про права громадян і можливості держави

Менеджерка з адвокації Центру прав людини Альона Луньова зазначила, що у міжнародному праві це називається "Законне очікування" Люди,які проживають на окупованих територіях, з позиції прав людини, з позиції міжнародних зобов'язань України, мають законні очікування отримувати пенсії.

І коли, за її словами, держава створює такі механізми, коли людина не може отримувати пенсії, йдеться про порушення,зокрема, і Конституції України, і міжнародних зобов'язань.

За її словами, посилання про "обов'язок окупанта", який за Женевською конвенцією, полягав у відповідальності окупанта за життя цивільного населення - це гігієна медицина, але не пенсійне забезпечення. Проте, як зазначила правозахисниця, на початку ХХ століття, поняття "пенсія" ще не існувало.

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