На День незалежності навряд чи встигнуть: Магера про нову Раду

Екс-заступник голови ЦВК Андрій Магера підтвердив слова голови Офісу президента Андрія Богдана про те, що нова Верховна Рада не встигне почати свою роботу до 1 вересня.

Він пояснив, що за законом ЦВК має обробити всі протоколи не пізніше 5 серпня 2019 року. За його словами, не пізніше 10 серпня ці результати мають бути опубліковані у газеті "Урядовий кур'єр". І вже після оприлюднення результатів у газеті "Урядовий кур'єр" починається відлік 30-тиденного строку для проведення першої сесії Верховної Ради нового скликання. Отже, перша сесія нового парламенту має розпочатись не пізніше 4 вересня 2019 року, додав Магера.

Пришвидшення цього процесу, і початок роботи Верховної Ради вже 24 серпня, на думку експерта, ускладнює велика кількість судових проваджень, які сьогодні відбуваються в різних областях України. Особливо це стосується мажоритарників, додав експерт.

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