Суди можуть не встигнути: юрист пояснив етпи оскарження рішення Зеленського про розпуск Ради

Юрист, начальник головного територіального управління юстиції у м.Києві Станіслав Куценко зазначив, що навіть з огляду на те, що проходить процедура оскарження указу президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, зупинити виборчий процес уже неможливо.

За його словами, Центрвиборчком на виконання указу президента України, вже запустив виборчий процес і партії вже можуть за себе агітувати. Він нагадав, що вже з'явилася інформація про можливість звернення громадян до органів ведення реєстру, для того, щоб змінити місце голосування або уточнити свою наявність у списках виборців.

Щодо судів, які будуть розглядати позов, він пояснив, що згідно зі встановленої процедури, існують два етапи; спочатку Верховний суд України встановлює, чи на законних підставах було видано указ. А вже потім Конституційний суд встановлюватиме, чи був він легітимним. Другий етап, коли Конституційний суд буде встановлювати відповідність цього указу законодавству, може затягнутись на термін понад 60 днів. Але, якщо рішення Конституційного суду буде ухвалено до дати проведення виборів, цим виборчий процес буде зупинено. Якщо після - це вже не матиме ніякого значення.

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