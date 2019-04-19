Контроль над ситуацією в акваторіях Чорного та Азовського морів: названі дії НАТО з підтримки України

Заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України Геннадий Коваленко зазначив, що політичний сигнал з боку НАТО, стосовно ситуації на Чорному та Азовському морях, є дуже важливий для України. За його словами, НАТО готово реалізовувати практичні кроки, які будуть корисними.

Він нагадав, що НАТО вже збільшило свою присутність на Чорному морі, а термін перебування кораблів збільшився утричі. А також, зараз, для дотримання умов конвенції Монтрьо, Альянс збільшує інтенсивність ротації кораблів держав-членів. Другим аспектом він назвав збільшення "дружніх візитів" цих кораблів до українського порту в Одесі.

Третім важливим фактором підтримки України з боку НАТО, він назва обмін інформацією, яка згодом має вийти на новий рівень.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал