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Контроль над ситуацією в акваторіях Чорного та Азовського морів: названі дії НАТО з підтримки України

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Заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України Геннадий Коваленко зазначив, що політичний сигнал з боку НАТО, стосовно ситуації на Чорному та Азовському морях, є дуже важливий для України. За його словами, НАТО готово реалізовувати практичні кроки, які будуть корисними.

Він нагадав, що НАТО вже збільшило свою присутність на Чорному морі, а термін перебування кораблів збільшився утричі. А також, зараз, для дотримання умов конвенції Монтрьо, Альянс збільшує інтенсивність ротації кораблів держав-членів. Другим аспектом він назвав збільшення "дружніх візитів" цих кораблів до українського порту в Одесі.

Третім важливим фактором підтримки України з боку НАТО, він назва обмін інформацією, яка згодом має вийти на новий рівень.

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