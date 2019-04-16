Ефект від закону про банкрутство буде видно через рік-два – експерт

Головний експерт Ради НБУ Віталій Шапран зазначив, що позитивний результат роботи нового закону про банкрутство можна буде побачити протягом одного-двох років. Він пояснив, що цей законопроект для населення, для фізичних осіб, несе позитив через те, що тепер фізособи можуть себе оголошувати банкрутами з власної ініціативи і реструктуризовувати свою заборгованість на термін до п'яти років.

Для юридичних осіб цей закон перекриває шахрайські канали, які раніше дозволяли позичальникам уникати зобов'язань за кредитами і під процедуру банкрутства могли виводити гроші з компанії.

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