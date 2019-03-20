''Українську мову прирікають на конкуренцію, до якої вона не готова'' – В’ятрович

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович зазначив, що в нинішніх політичних реаліях підтримувати українську мову без її захисту – неможливо.

Він навів аналогію зі спортивними змаганнями, коли на бігову доріжку ставлять спортсмена з поламаними ногами і пропонують змагатись із фізично здоровими. Цьому спортсмену, а в нашому випадку це українська мова, потрібно допомогти встати на ноги, допомогти одужати і тоді пропанувати змагатись з іншими.

Він зазначив, що впроваджений термін "реукраїнізація" є поверненням Україні її українського обличчя. А це, за словами В'ятровича, і декомунізація, і деколонізація, і захист і підтримку української мови, і відродження питомих українських традицій, які роблять Україну унікальною в цьому світі.

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