МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

Україна може залишитися без води: водоканали звинувачують новий закон

60Читати матеріал російською

Віце-президент Асоціації водоканалів Ольга Бабій зазначила, що в тій ситуації, яка склалась на сьогодні, існує велика вірогідність того, що з 1 квітня 48 водоканалів припинять свою роботу. За її словами це стало наслідком запровадження закону про ринок роздрібної електроенергії та неможливість укладання договорів із роздрібними енергопостачальниками і перейшли до постачальника "останньої надії", компанію "Укрінтеренерго".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ПідсумкиЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Ольга Бабій

Новини

Всі новини