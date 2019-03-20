Україна може залишитися без води: водоканали звинувачують новий закон

Віце-президент Асоціації водоканалів Ольга Бабій зазначила, що в тій ситуації, яка склалась на сьогодні, існує велика вірогідність того, що з 1 квітня 48 водоканалів припинять свою роботу. За її словами це стало наслідком запровадження закону про ринок роздрібної електроенергії та неможливість укладання договорів із роздрібними енергопостачальниками і перейшли до постачальника "останньої надії", компанію "Укрінтеренерго".

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