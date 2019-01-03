Тимчасова ремісія: експерт пояснила, як ''Кримський міст'' вберіг Маріуполь від штурму

Експерт із міжнародних питань Ірина Верещук зазначила, що разом із введенням в експлуатацію "Кримського мосту", Росія вирішила для себе питання транспортної комунікації з окупованим Кримом та на деякий час відмовитись від ідеї проходу суходолом до Перекопського перешийка, зосередившись на морській блокаді Маріуполя і Бердянська.