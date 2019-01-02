Великі ризики: експерт розповів, чим загрожує для української економіки торгова війна між США і Китаєм

Економічний експерт Максим Праздніков вважає, що немає гарантії того, що те затишшя, яке виникло в американо-китайської торговельної війни, не повернеться в активну фазу, що може привести не тільки до непередбачуваної поведінки інвесторів, але і зниження попиту на товарних ринках, на яких працюють українські експортери.