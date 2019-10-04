Пасивна більшість в Україні руйнує усе досягнуте на Майданах: Тарас Чорновіл

Політичний діяч Тарас Чорновіл дав прогноз щодо політичної обстановки, з якою Україна увійде у місцеві вибори, які мають відбутися через рік.

Він заявив, що наразі присутній фактор "агрєсівно паслушного бальшинства". Ця фраза, яку говорили політики ще наприкінці вісімдесятих, вона, за словами Чорновола, застосовується не лише до більшості у парламенті, вона також застосовується і до кількості населення, яке не виходить на Майдани.

"На Майдани завжди виходить мінімальна кількість, пасіонарна меншість, а от пасивна більшість в кінці кінців приходить на вибори і своєю мовчазною підтримкою ламає найкращі ідеї та здобутки пасіонаріїв. В Україні ми наразі маємо не найгіршу соціологію, але у мене таке враження, що із соціологією зараз почали гратися не зовсім чесно, насправді, мені здається, що ситуація починає вже потрошку просідати, але виходити на вибори для влади Зеленського було би цікаво", - заявив Чорновіл.

Чи вони матимуть велику суспільну підтримку, поки що матимуть, тому що досі є велика кількість людей. які не зрозуміли, якою ціною вони планують досягнути миру, зазначив Чорновіл.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!