Головна Новини
30 березня • оновлено в 23:51
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Паніка та агресія завжди поруч з недовірою до влади та за відсутності лідера

146
Читати матеріал російською

Полтавська і Тернопільська області. Зростання агресії. В одному випадку до людей, що приїхали з Китаю, в іншому – до односельчанки, що повернулася з Італії в період карантину.

Чи можуть народні бунти захистити від потенційної загрози? Чи є ця ненависть демонстрацією безвиході? Можливо, це просто нестача інформації? З нами на зв’язку психолог Світлана Чуніхіна.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Підсумки
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Відео

Новини

Всі новини