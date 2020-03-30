Паніка та агресія завжди поруч з недовірою до влади та за відсутності лідера

Полтавська і Тернопільська області. Зростання агресії. В одному випадку до людей, що приїхали з Китаю, в іншому – до односельчанки, що повернулася з Італії в період карантину.

Чи можуть народні бунти захистити від потенційної загрози? Чи є ця ненависть демонстрацією безвиході? Можливо, це просто нестача інформації? З нами на зв’язку психолог Світлана Чуніхіна.

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