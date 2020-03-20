ПАНІКА БЕЗПІДСТАВНА: ГРИВНЯ ТА ДОЛАР Є В ОБМІННИКАХ, БАНКИ ЛІКВІДНІ
Панічні настрої серед українського населення збільшили попит на іноземну валюту, але резерви НБУ стабільні, банки ліквідні, а готівки для будь-яких розрахункових операцій вистачає,
- про це в ефірі Obozrevatel TV, розповів перший заступник голови правління "ІНДУСТРІАЛБАНК", Віталій Романчукевич
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