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20 березня • оновлено в 10:43
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ПАНІКА БЕЗПІДСТАВНА: ГРИВНЯ ТА ДОЛАР Є В ОБМІННИКАХ, БАНКИ ЛІКВІДНІ

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Панічні настрої серед українського населення збільшили попит на іноземну валюту, але резерви НБУ стабільні, банки ліквідні, а готівки для будь-яких розрахункових операцій вистачає,

- про це в ефірі Obozrevatel TV, розповів перший заступник голови правління "ІНДУСТРІАЛБАНК", Віталій Романчукевич

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