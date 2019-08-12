Оззі Осборн – мутант: офіційні результати досліджень ДНК музиканта

Оззі Осборн – мутант: офіційні результати досліджень ДНК музиканта107 Читати матеріал російською
Опрелюднено дослідження ДНК всесвітньовідомого британського рок-музиканта Оззі Осборна (справжнє ім'я Джон Майкл Осборн).
Згідно із результатами нових тестів вокаліст легендарного рок-гурту "Black Sabbath" - генетичний мутант. Ці результати пояснюють вислови самого Оззі, який неодноразово говорив, що занадто захоплювався алкоголем та наркотиками, і сам не розуміє, чому він досі живий. Нагадаємо, що Оззі народився 1948 року в англійському місті Бірмінгем.
Американські вчені вивчили ДНК музиканта і дійшли висновку, що саме генетична мутація дозволила Оззі пережити надмірне вживання наркотичних речовин та алкоголю. Інформація про це з'явилась у газеті "New York Post". За словами вченого Біллі Саллівана з медичної школи при університеті Індіани, у сімдесятирічного співака була виявлена мутація, яка підвищує захисні сили організму та робить його нечутливим до різних стимулюючих речовин.
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