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OVERTIME: підсумки виступу українських баскетболістів на Універсіаді-2019

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Сьогодні в програмі: підводимо підсумки виступу українських баскетболістів на Універсіаді-2019. В нашій студії коментарі головного тренера збірної України на Універсіаді Віталія Степанівської і віце-чемпіонів Універсіади-2005 Євгена Подорваного і Дмитра Корабльова.

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