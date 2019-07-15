OVERTIME: підсумки виступу українських баскетболістів на Універсіаді-2019

Сьогодні в програмі: підводимо підсумки виступу українських баскетболістів на Універсіаді-2019. В нашій студії коментарі головного тренера збірної України на Універсіаді Віталія Степанівської і віце-чемпіонів Універсіади-2005 Євгена Подорваного і Дмитра Корабльова.

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