OVERTIME: результати Чемпіонату світу з баскетболу в Китаї, Суперкубок України між БК "Хімік" та БК "Дніпро", та старт Суперліги парі-матч!390
Виступ української збірної 3х3 на Лізі націй в Будапешті, результати Чемпіонату світу з баскетболу.
Також виступ БК "Хімік" та БК "Дніпро" в Суперкубку України, початок сезону в Суперлізі парі матч, можливих фаворити нового розіграшу! Також говоримо про виступ "Динамо", "Шахтаря" та "Олександрії" в єврокубках! В нашій студії коментарі Микити Руслова, гравця БК "Черкаські мавпи" та Олександра Прошути, баскетбольного експерта!
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