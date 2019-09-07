OVERTIME: підсумки виступів українців на змаганнях 3х3 та проміжні результати Чемпіонату світу з баскетболу в Китаї 1.5т

Сьогодні в программі: виступ українських команд на європейських змаганнях 3х3, очікування від новачків Суперліги Парі- матч та проміжні результати Чемпіонату світу з баскетболу!

Також обговорюємо виступ Еліни Світоліної на US Open, дебют Олександра Усика в суперважах та перехід Євгена Коноплянки в склад донецького "Шахтаря". В нашій студії коментарі Христини Філевич, гравчині збірної України з баскетболу 3х3, Юрія Щербака, голови департаменту 3х3 ФБУ, Олександра Апаріна, менеждера збірної України U-18, баскетбольного експерта Юрія Шаповалова та президента БК "Харківські Соколи", Сергія Чебишева!

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