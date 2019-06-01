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OVERTIME: підсумки фінальної серії Вищої ліги України

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Сьогодні в програмі: підбиваємо підсумки фінальної серії Вищої ліги України, говоримо про чемпіонство "Прометея" і амбітних планах команди з Кам'янського на новий сезон Суперліги парі-матч. Також дізнаємося деталі підготовки жіночої збірної України до турніру в Італії і Євробаскету.

В нашій студії коментарі головного менеджера БК "Прометей", Кирила Большакова і асистента жіночої збірної України з баскетболу, Інни Кочубей.

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