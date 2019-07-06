OVERTIME: підсумки Євробаскету-2019 і київської кваліфікації збірних 3х3

Сьогодні в програмі: підводимо підсумки Євробаскету-2019 і київської кваліфікації збірних 3х3. Огляд виступу національної жіночої збірної України Євробаскеті-2019, розбираємося в причини невдач українок на чемпіонаті Європи, а також прогнозуємо фіналістів і переможця європейського турніру.

В нашій студії коментарі менеджера національних збірних України з баскетболу Андрія Лебедєва, журналіста Юрія Ілючека і головного тренера збірної Литви 3х3 Дайнюса Новіцкаса.

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