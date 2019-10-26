OVERTIME: "Київ-Баскет" проти "Дніпра" в Кубку Європи FIBA, "Шахтар", "Олександрія" та "Динамо" в єврокубках!182 Читати матеріал російською
Сьогодні в программі: баталії українських команд в єврокубках та старт Кубку України з баскетболу!
Дізнаєтесь, чому БК "Дніпро" програв "Київ-Баскету" в Кубку Європи FIBA, а також хто головний фаворитом цьогорічного розіграшу Суперліги Парі-Матч! В нашій студії коментарі Кирила Натяжка, гравця БК "Дніпро" та асистента головного тренера БК "Київ-Баскет", Леоніда Яйла!
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