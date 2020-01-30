Вакарчук потрапив під "журналістський прес" відео-блогера

Той, хто скаржився на відсутність авторського україномовного контенту в YouTube, мають привід для святкування маленької, але важливої перемоги.

Вчора вийшов перший випуск блогу "Орестократія" – програми авторських інтерв’ю Ореста Сохара, де в розмовах з ведучим, який вміє слухати, гостям доводиться проходити низку інтелектуальних випробувань, які перетворюють проект у шоу.

Передбачається, що героями програм стануть люди з різних сфер політичного, культурного і суспільного життя країни, які будуть відібрані за кліками та лайками трендсеттерів українського інформаційного простору.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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