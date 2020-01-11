Українські ТВ-канали кодують сигнал на супутниках: які є аргументи за платне телебачення

Закриття сигналу на супутниках українські ТВ-канали обумовлюють тим, що таким чином вони борються з піратством і незаконним поширенням інтелектуальної власності.

Так, за словами мовників, висока вартість виробництва телепродукції, закупівля контенту вимагає великих коштів. Тому, серед аргументів про кодування сигналу, українські телеканали вказують необхідність отримання коштів за свою роботу; від глядачів, операторів або рекламодавців.

Проте, аргументи про "дорогий якісний іноземний продукт" майже завжди викликає різні емоції - гнів, подив або сміх, але аж ніяк не розуміння, бо часто здається, що за показ таких, наприклад, "серіалів" мають глядачам ще й доплачувати.

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