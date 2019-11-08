Компенсація за ''заміноване метро'': чи готові транспортники відшкодовувати збиток?

За тиждень, який минув, Київ накрила хвиля повідомлень про замінування станцій столичного метрополітену.

Але, за словами начальника інформаційного центру київського метрополітену Наталі Макогон, кількість повідомлень у минулому і поточному році значно менше того, скільки їх було у період 2014-2017 років.

За її словами, фінансових збитків від дій телефонних терористів київська підземка не відчуває; головний ресурс, який у такі дні задіюється, це емоції і зосередженість, які особливо потрібні при забезпеченні безпеки пасажирів і організації евакуації.

Як забезпечується альтернативний рух наземного транспорту у такі дні і чи можна отримати компенсацію з "заміноване метро" у сьогоднішньому випуску програми.

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