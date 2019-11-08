Компенсація за ''заміноване метро'': чи готові транспортники відшкодовувати збиток?51 Читати матеріал російською
За тиждень, який минув, Київ накрила хвиля повідомлень про замінування станцій столичного метрополітену.
Але, за словами начальника інформаційного центру київського метрополітену Наталі Макогон, кількість повідомлень у минулому і поточному році значно менше того, скільки їх було у період 2014-2017 років.
За її словами, фінансових збитків від дій телефонних терористів київська підземка не відчуває; головний ресурс, який у такі дні задіюється, це емоції і зосередженість, які особливо потрібні при забезпеченні безпеки пасажирів і організації евакуації.
Як забезпечується альтернативний рух наземного транспорту у такі дні і чи можна отримати компенсацію з "заміноване метро" у сьогоднішньому випуску програми.
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